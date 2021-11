Vainqueur de la dernière étape du Tour de France au sprint sur les Champs Elysées cet été, Wout Van Aert nourrit de grandes ambitions. Le Belge de 27 ans veut remporter le maillot vert en 2022.

C’est à l’occasion d’une interview pour la quotidien belge « Het Laatse Naws » que le coureur de l’équipe Jumbo-Visma s’est confié sur ses prochains objectifs et notamment le prochain Tour de France du 1er au 24 juillet 2022. « En 2022, je veux tenter de décrocher le maillot vert. Ce sera mon objectif et nous allons mettre au point un plan pour que cela s’insère au mieux dans la tactique de l’équipe. Et cela ne signifie pas que je serai un électron libre et que les six autres coureurs de l’équipe pourront se concentrer sur Roglic. Si je veux gagner le classement par points, j’attends du soutien de la part de mon équipe. Mais d’un autre côté, ce serait bizarre de ma part de dire. » A confié celui qui déborde d’ambitions…