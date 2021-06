Le grand départ du Tour de France 2021 est lancé ce samedi 26 juin. Une première étape de 197,8 kilomètres pour débuter avec un départ de Brest jusqu’à Landerneau. Plusieurs cols et 5 côtes étaient au programme avec un final pour puncheur. Julian Alaphilippe confirme son statut de favori, l’emporte et enfile le tout premier maillot jaune de l’édition 2021.

La première étape du Tour de France 2021 nous a offert un superbe spectacle. La tension a été présente durant toute cette première journée avec deux énormes chutes, l’une à 42km de l’arrivée et l’autre à 8. La première causée par une spectatrice et sa pancarte, la seconde par un coureur de la B&B Hotels qui mis à terre de nombreux coureurs dont notamment Chris Froome et Richie Porte.

Dans le final, les favoris se sont battus mais personne n’a pu suivre Julian Alaphilippe. Le Français a lancé son attaque très tôt à 2,3km de l’arrivée en pleine ascension. Derrière, Primoz Roglic et Pierre Latour ont tenté en vain, le Champion du Monde était trop fort. Il l’emporte avec quelques secondes d’avance et prend le tout premier maillot jaune de cette édition. A 29 ans, il portera ce si beau maillot pour la 18ème fois. Michael Matthews régle le sprint du peloton devant Primoz Roglic. Les deux hommes prennent les bonifications.

La réaction du vainqueur du jour à l’arrivée au micro des équipes de France Télévisions : « J’avais à cœur de réussir, mais de là à le faire. Dans le final, j’ai été pris dans une chute mais on a pu rentrer sans s’énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J’ai donné le maximum sans me poser de questions. »

Classement de l’étape

Le top 10 de cette première étape avec la présence de David Gaudu dans le top 10. Julian Alaphilippe prend aussi 10 secondes de bonifications et peut envisager une première semaine en jaune. Pogacar bien là dans le top 10, comme Geraint Thomas. #TDF2021 pic.twitter.com/iPKzXXXxXL — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 26, 2021

Classement général

Le premier top 10 du général avec Julian Alaphilippe qui a déjà une belle marge et pourra envisager un doublé demain au Mur de Bretagne. #TDF2021 pic.twitter.com/0iq9Eia3xi — Le Gruppetto (@LeGruppetto) June 26, 2021

Profil de l’étape 1 :