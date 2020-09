Vainqueur de l’étape du jour, la quatrième, Primoz Roglic revient sur cette victoire et assure qu’il monte en puissance de jours en jours.

“Toute l’équipe a fait un travail incroyable. On doit juste continuer à travailler comme on a commencé. On doit suivre notre plan. Je me sens chaque jour un peu mieux mais pas encore tout à fait comme sur le Dauphiné. Je me fais juste plaisir. On savait tous qu’à la fin ce serait une course pour la victoire. On peut être très satisfait de l’issue aujourd’hui. Julian, on sait tous le champion qu’il est. Il a porté le maillot jaune l’année dernière presque toute la course. Ce n’est pas une surprise. Il n’était pas loin de réussir l’année dernière, il a juste été un peu court”.