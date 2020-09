12e du classement général, Thibaut Pinot revient sur le scénario de la 6e étape disputée ce jeudi entre Le Teil et le Mont Aigoual. Décevant pour le Français.

“C’était une journée moyenne. On n’a pas vu grand-chose. On s’y attendait quand même. Il y avait la montée jusqu’au Mont Aigoual qui faisait presque dix kilomètres sur un faux-plat. (Le col de la Lusette) était beaucoup trop loin pour tenter quelque chose. Il y a les Pyrénées qui arrivent, on verra là bas maintenant. Il y a deux jours, Jumbo était au-dessus du lot. Aujourd’hui, ils ont laissé faire Ineos car c’était sûrement pour eux une journée de récupération. Ils n’ont pas eu le poids de la course, ils sont restés tranquille dans les roues.”