Agé de 27 ans, Alexey Lutsenko a remporté la 6e étape du Tour de France ce jeudi entre Le Teil et le Mont Aigoual. Une victoire historique 10 ans après le succès d’un Kazakh (Alexander Vinokourov) sur la Grande Boucle.

Le vainqueur du jour a livré son analyse après cette journée parfaite.

“Cette victoire est très importante pour moi, on est sur le Tour de France. Pour un coureur, c’est quelque chose d’exceptionnel. A mon avis, c’est la plus belle victoire de ma carrière. On avait parlé dans le bus de cette étape. Alexandre Vinokourov (le patron de l’équipe Astana, ndlr) nous avait dit qu’il fallait tenter quelque chose aujourd’hui. Le plan a parfaitement fonctionné. Je me suis retrouvé dans l’échappée. Il y avait beaucoup de coureurs forts. On a vite pris quatre minutes. Je connaissais très bien le col de la Lusette. Je savais qu’à 80% de la montée, c’était le passage le plus raide. C’est là que j’ai tout donné. Dans les derniers kilomètres, j’étais convaincu que j’allais y arriver. Quand j’ai entendu que Jesus Herrada était à 25 secondes, j’ai eu un moment de peur. Mais je me suis vite persuadé que j’allais le faire”.