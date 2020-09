C’est l’heure de la 8e étape du Tour de France ce samedi après-midi. Un parcours en montagne long de 141 km entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle.

C’est une journée pour les grimpeurs ce samedi car on entre et on s’attaque aux Pyrénées. Une épreuve de 141 km, avec de nombreuses difficultés. Si le début sera plat, ensuite il faudra attaquer le col de Menté classé en première catégorie, avant d’enchaîner quelques kilomètres plus tard par le Port de Balès. La course sera ensuite plus calme avec une descente, avant de rejoindre le col de Peyresourde qui représente une nouvelle grosse difficulté. Son placement comme dernière difficulté peut laisser envisager une bagarre entre les principaux favoris et outsiders de l’épreuve.

Si le maillot vert ne devrait pas être en danger ce samedi, en revanche, le maillot jaune d’Adam Yates et le maillot à poids de Benoît Cosnefroy pourraient bien être mis à rude épreuve.

Côté favori, on vous conseille de miser sur un Primoz Roglic, Egan Bernal ou même Thibaut Pinot. Tadej Pogacar, Guillaume Martin ou Nairo Quintana peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. A suivre à partir de 13 h 25 sur Sport.fr et France 3.