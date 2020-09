Les coureurs s’élancent aujourd’hui pour la 6e étape du Tour de France 2020 qui relie Le Teil au Mont Aigoual (191 km). Résultat avec la victoire pour Alexey Lutsenko.

A 27 ans, le Kazakh Alexey Lutsenko remporte sa première victoire sur un Tour de France. Ce jeudi, il s’est montré le plus fort sur la 6e étape entre Le Teil et le fameux Mont Aigoual. Lutsenko a réalisé la course parfaite en restant une grande partie de la course avec les coureurs d’échappée. Il s’est ensuite échappé et personne n’a pu le suivre, surtout le peloton qui est resté relativement calme. Il termine devant Jesus Herrada et le Belge Greg Van Avermaet.

Sans problème, Adam Yates conserve son maillot jaune devant Julian Alaphilippe qui a récupéré une petite seconde sur le Britannique.

Classement étape 6 :

1. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) les 191,0 km en 4 h 32:34. (moyenne: 42,1 km/h)

2. Jesus Herrada (ESP/COF) à 55.

3. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 2:15.

4. Neilson Powless (USA/EF1) 2:17.

5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 2:52.

6. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:53.

7. Michal Kwiatkowski (POL/INE) 2:53.

8. Egan Bernal (COL/INE) 2:53.

9. Richard Carapaz (ECU/INE) 2:53.

10. Adam Yates (GBR/MIT) 2:53.

11. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 2:53.

…

14. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 2:53.

15. Tom Dumoulin (NED/JUM) 2:53.

…

18. Romain Bardet (FRA/ALM) 2:53.

…

21. Primoz Roglic (SLO/JUM) 2:53.

Présentation étape 6 : Un profil intéressant pour cette 6ème journée sur la route du Tour avec une arrivée au mont Aigoual. Le peloton devra aussi affronter le redoutable col de la Lusette (11,7 km à 7, 3 %) et une partie de deux kilomètres dans 11 % de pente. Sur cette étape plus dangereuse qu’hier pour le peloton, 34 km de montée pour un nouveau maillot jaune ?