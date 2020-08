Troisième étape de ce passionnant Tour de France ce lundi à partir de 11 h 55. Une étape longue de 198 km entre Nice et Sisteron. Rendez-vous sur France 2 ou Sport.fr pour vivre le direct.

Sauf retournement de situation incroyable, cette troisième étape sera remportée par un sprinteur. Si le début de course sera difficile avec tout de même 3 cols à gravir, les 80 derniers kilomètres seront plus tranquille et aucune réelles difficultés n’est à prévoir. L’occasion pour les sprinteurs de faire le job et nous offrir un très beau final. Côté maillot jaune, Julian Alaphilippe devrait conservé sa première place et c’est plus une course pour le maillot vert (meilleur sprinteur) qui devrait se jouer.

Parmi les favoris, Peter Sagan, Sam Bennett, Caleb Ewan et pourquoi pas le vainqueur de la première étape, Alexander Kristoff. Bryan Coquard, Sonny Colbrelli ou encore Giacomo Nizzolo sont à surveiller au même titre que Matteo Trentin ou le champion du monde Mads Pedersen.