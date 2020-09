Avant dernier jour pour le Tour de France. Avant de rejoindre Paris et les Champs Elysées dimanche, les coureurs vont se frotter au seul contre-la-montre de la compétition.

Cet après-midi c’est entre Lure et la Planche des Belles Filles et sur 36,2 km que le contre-la-montre se dispute. Une épreuve spéciale qui débutera par les 14 premiers kilomètres à plat. A ce moment-là, il faudra être prêt car le parcours se complique. Au 24e kilomètre, les coureurs devront gravir le col de Chevestraye avant de rencontrer le dernier point intermédiaire à 2 kilomètres de la fin. C’est à ce moment-là qu’ils termineront au niveau de la Planche des Belles Filles. Des différences plus ou moins significatives pourront être creusées dans cette difficulté devenue phare en seulement quelques années sur la Grande Boucle.

Côté favoris, Primoz Roglic pourrait mettre tout le monde d’accord et s’assurer le maillot jaune, mais attention à son jeune compatriote, Tadej Pogacar qui jouera sa carte à fond pour ne rien regretter. Richie Porte, Miguel Angel Lopez ou encore Tom Dumoulin peuvent aussi tirer leur épingle du jeu, même si Roglic reste le grand favori.