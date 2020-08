C’est le grand jour !!!! Le début du Tour de France 2020. Tout au long de la course du 29 août au 20 septembre prochain, découvrez chaque jour, la présentation de l’étape.

Commençons avec l’étape numéro une et le grand départ de Nice. Sur un tracé de 156 kilomètres autour de la ville niçoise, l’étape une se jouera au sprint avec une course sous forme de circuit. Un peu de montagne avec la côte de Rimiez qu’il faudra franchir deux fois, avant de terminer par une descente sur environ 30 km

Côté favoris pour l’étape du jour, on devrait retrouver Caleb Ewan, Elia Viviani ou encore Sam Benett. Les outsiders qui pourraient aussi surprendre pourraient être Peter Sagan, Wout Van Aert ou Giacomo Nizzolo. Enfin, n’oublions pas non plus Bryan Coquard, Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff, André Greipel et Niccolo Bonifazio capables de créer une belle sensation.

La course sera à suivre sur les antennes de France 3 à partir de 13 heures, le départ étant donné aux alentours des 14 heures.