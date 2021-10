A la veille du Tour de Lombardie, l’ancien vainqueur en 2018, Thibaut Pinot, a avoué être « en bout de cycle » et ne pas être au top à l’aube d’une nouvelle classique italienne sur laquelle il a pu performer par le passé.

« Je me sentais un peu fatigué ces derniers jours. J’ai beaucoup tapé dedans dans la

Coppa Bernocchi (lundi dernier), ça n’allait pas du tout dans Milan-Turin (mercredi, où il a abandonné), j’ai préféré ne pas insister. Pendant ces trois derniers mois et mon retour à la compétition, j’ai accumulé pas mal de fatigue pour revenir à mon meilleur niveau. Plusieurs fois on m’a dit de souffler un peu mais j’avais tellement envie de performer sur des courses qui me tiennent à cœur que j’en ai fait peut-être un peu trop à l’entraînement. J’arrive aujourd’hui en bout de cycle. Les vacances vont me faire du bien », a avoué Thibaut Pinot dans des propos relayés par l’AFP.

Le Franc-Comtois de la Groupama-FDJ va disputer sa dernière course de la saison dans laquelle il aura le rôle d’équipier. Le Français sera le lieutenant de son jeune compatriote, David Gaudu qui espère pouvoir jouer le podium.