Le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos) a remporté à 25 ans le Tour d’Italie, dimanche à Milan, devant son rival, l’Australien Jai Hindley (Sunweb), 2e à 39 secondes alors qu’ils n’étaient séparés que par 86/100e de seconde en début de journée.

La 21e étape, un contre-la-montre de 15,7 kilomètres, est revenue à

l’Italien Filippo Ganna, champion du monde de la discipline qui a enlevé les trois chronos de ce Giro 2020. Ganna, vainqueur à plus de 54 km/h de moyenne, a apporté un septième succès à la formation britannique Ineos qui a remporté le tiers des étapes de l’épreuve malgré l’abandon dès le troisième jour de course de son chef de file, le Gallois Geraint Thomas.

Dans une course riche en premières, -puisque deux coureurs ne s’étaient

jamais présentés encore au départ de la dernière étape du Giro à égalité de

temps-, Geoghegan Hart a endossé son premier maillot rose le dernier jour de course, à l’arrivée à Milan. Entre Hindley et Geoghegan Hart, à égalité de temps au départ des 15,7 kilomètres, le suspense n’a duré que quelques instants. Hindley, qui portait le maillot rose, avait déjà lâché 22 secondes au pointage intermédiaire, après 10,3 kilomètres.