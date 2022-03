L’Italien Sonny Colbrelli a été hospitalisé lundi après un arrêt cardio-respiratoire, quelques instants après l’arrivée de la première étape du Tour de Catalogne cycliste qu’il a terminée à la deuxième place à Sant Feliu de Guixols.

Le champion d’Europe en titre a été secouru en urgence après l’arrivée de cette étape gagnée par l’Australien Michael Matthews dans un sprint en montée. Selon le communiqué officiel du Tour de Catalogne publié en soirée, Colbrelli a connu « un épisode de perte de conscience avec convulsions et arrêt cardio-respiratoire ultérieur ». Les secouristes, qui ont ranimé le coureur, ont pratiqué un massage cardiaque et ont utilisé un défibrillateur, suivant les précisions du communiqué. Colbrelli a ensuite été transporté à l’hôpital universitaire de Gerone en ambulance. « Son état est stable », avait précisé en début de soirée son équipe Bahrain-Victorious qui a remercié, sans fournir de détails précis, les organisateurs et les équipes médicales « pour leur soutien et leur aide ».

Le Tour de Catalogne était la course de reprise pour Colbrelli qui, malade (bronchite), avait abandonné Paris-Nice au matin de la deuxième étape. Il avait ensuite renoncé à Milan-Sanremo, la première grande classique de la saison que son coéquipier slovène Matej Mohoric a remportée samedi. Âgé de 31 ans et professionnel depuis 2011, Colbrelli a passé la vitesse supérieure l’année passée. Il a accumulé les succès à partir du Dauphiné en juin, en enlevant notamment le championnat d’Italie puis le championnat d’Europe. L’Italien, dont la performance dans une étape alpestre du Tour de France (3e à Tignes) avait fait sensation, a remporté pour finir en octobre dernier Paris-Roubaix, la plus importante de ses 34 victoires.