Le double champion du monde du contre-la-montre Rohan Dennis a signé deux ans au sein de Jumbo-Visma, l’équipe du récent champion olympique de Tokyo, le Slovène Primoz Roglic.

« J’ai hâte de démarrer cette aventure dans une des équipes les plus développées dans le domaine Recherche et développement », a affirmé Dennis dans le communiqué dévoilé par l’équipe néerlandaise. L’Australien de 31 ans quitte Ineos Grenadiers pour concourir avec Roglic, double vainqueur du Tour d’Espagne (2019 et 2020), le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du Tour de France 2021, ou encore le Belge Wout Van Aert, sextuple vainqueur d’étapes sur la « Grande Boucle ». « Courir aux côtés de Primoz Roglic, Wout Van Aert et Tom Dumoulin ne se refuse pas », a-t-il déclaré.

L’ancien coureur de BMC Racing a remporté ses deux titres mondiaux en contre-la-montre en 2018 et 2019. Vainqueur sur les trois Grands Tours, le Tour de France, le Tour d’Espagne et le Tour d’Italie, Rohan Dennis devrait démarrer sous ses nouvelles couleurs lors du prochain Tour de Grande-Bretagne, qui débute le 7 septembre prochain.