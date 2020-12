2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, le titre de champion du monde de cyclisme pour le Français Julian Alaphilippe.

Le dimanche 27 septembre 2020 restera gravé dans la mémoire de Julian Alaphilippe. Le Français a décroché le maillot arc-en-ciel et le titre de Champion du monde de cyclisme à Imola en Italie. Après un Tour de France encourageant, il a parfaitement résisté face aux favoris et est devenu le premier champion du monde tricolore depuis Laurent Brochard (1997). Il a devancé de 24 secondes Wout Van Aert et Marc Hirsi. Une victoire qui a marqué les Français cette année et qui récompense les efforts du tricolore depuis plusieurs années.

🇫🇷 Bravo à Julian #Alaphilippe, champion du monde de cyclisme! Premier Français à l'emporter depuis 1997 #Imola2020 pic.twitter.com/aIUp4KuJJ2 — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) September 27, 2020