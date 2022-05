Suite de ce formidable Giro d’Italia ce jeudi avec la 12e étape. Une étape longue de 204 kilomètres entre Parme et Gênes dans le nord ouest du pays. Présentation.

Après la très belle victoire de l’Italien Alberto Dainese ce mercredi, place à la suite de ce Giro cet après-midi. Au programme du jour, un parcours d’un peu plus de 200 kilomètres entre Parme et la ville de Gênes. Un profil un peu plus vallonné avec près de 3000 mètres de dénivelé et bien évidemment un sprint durant cette étape pour le classement par point. Contrairement à hier, on devrait assister à une victoire en échappée et les sprinteurs devraient avoir un peu plus de mal sur ce coup. Parmi les favoris, on retrouve Thomas De Gendt, Alessandro De Marchi ou encore Bauke Mollema et pourquoi pas une belle surprise de notre Français Nans Peters. Début de l’étape dès 12 h 10 sur les antennes d’Eurosport France.