Nils Politt (Bora-hansgrohe) conserve le maillot rouge de leader du Deutschland Tour et remporte ainsi à domicile la première course à étapes de sa carrière.

Politt gagne la course avec quatre secondes d’avance sur son coéquipier Pascal Ackermann et sur Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates). Le Norvégien a battu Ackermann dans le sprint final, s’assurant ainsi sa deuxième victoire d’étape dans le Deutschland Tour 2021. L’étape finale entre Erlangen et Nuremberg a tenu toutes ses promesses. Cette étape de 156 km ponctuée de nombreuses difficultés a battu son plein dès le départ. Politt et ses coéquipiers ont dû se battre jusqu’au tour final pour neutraliser toutes les attaques. Après Matej Mohorič en 2018 et Jasper Stuyven en 2019, Politt écrit l’histoire en tant que premier Allemand à remporter le Deutschland Tour depuis son retour.