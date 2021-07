Enorme désillusion pour les deux françaises en VTT.

Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte n’ont pas fait le poids dans cette course de VTT ce mardi matin pendant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les deux françaises étaient pourtant les grandes favorites de la compétition. Mais c’est finalement trois coureuses suisses qui se sont imposées lors de cette course matinale. Paris 2024 maintenant dans le viseur.