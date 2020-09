A partir de la saison prochaine, Chris Froome sera un coureur de l’équipe d’Israël Start-Up Nation. Le boss de la formation, Sylvan Adams souhaite voir le Britannique remporter le Tour de France en 2021.

“Cette année, nous n’avons pas un coureur qui peut vraiment penser à gagner ce Tour. Mais l’année prochaine, ce sera différent avec Christopher Froome qui a signé chez nous pour être compétitif et aller chercher un titre. Inquiet qu’il ne participe pas au Tour cette année ? Non, pas du tout parce que nous sommes en communication proche avec Chris. On reçoit les résultats de ses entraînements et on savait qu’il n’avait pas du tout récupéré de ses blessures de l’an passé. Il n’est pas encore tout à fait au niveau, il espère l’être pour la Vuelta. On verra comment il se débrouille en Espagne, mais on est très confiant. C’est un athlète unique, exceptionnel, le meilleur coureur de grand Tour de sa génération. Et nous sommes très confiants sur le fait que nous allons écrire l’histoire ensemble dès l’an prochain pour qu’il remporte son 5e Tour de France”, a indiqué le patron d’Israël Start-Up Nation pour France TV.