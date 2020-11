Le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez, 26 ans, quitte Astana pour rejoindre Movistar.

Troisième des Tours d’Italie et d’Espagne en 2018 et vainqueur d’étape au sommet du col de la Loze pour sa première participation au Tour de France cette année, Miguel Angel Lopez devient ainsi la cinquième recrue annoncée par la formation espagnole pour la saison à venir. Avant lui, Movistar avait enrôlé le Portoricain Abner Gonzalez, les Espagnols Ivan Garcia et Gonzalo Serrano, et l’Autrichien Gregor Mühlberger.

« Je suis très heureux de faire partie de l’une des meilleures équipes du cyclisme mondial. Comme toujours, je donnerai le meilleur de moi-même pour représenter Movistar et les gens de Colombie de la meilleure des manières », a assuré Lopez, cité dans le communiqué.

Le directeur sportif de Movistar, Eusebio Unzué, a qualifié son arrivée de « renfort très important »: « Avec lui on aura, en plus d’un homme de grande expérience et aux très bons résultats, quelqu’un qui comprend le cyclisme d’attaque et qui court de manière imprévisible », a-t-il conclu.