La Néerlandaise Anna van der Breggen a mis fin à sa série de quatre médailles d’argent pour conquérir l’or dans le contre-la-montre dames des Championnats du monde de cyclisme sur route, jeudi, sur le circuit italien d’Imola.

La tenante du titre, l’Américaine Chloé Dygert, a chuté alors qu’elle détenait le meilleur temps intermédiaire. Championne d’Europe en titre, van der Breggen a battu de 15 secondes la Suissesse Marlen Reusser et de 31 secondes une autre Néerlandaise, Ellen van Dijk, au terme des 31,7 kilomètres.

Partie pour survoler l’épreuve comme l’année passée dans le Yorkshire, Dygert comptait 26 secondes d’avance sur Reusser et 36 secondes sur van der Breggen après 14 kilomètres. Avant de perdre le contrôle de son vélo, sortir de la route et passer par-dessus le rail de sécurité. Dygert, qui est entraînée par la triple championne olympique du contre-la-montre (2008, 2012 et 2016), sa compatriote Kristin Armstrong, n’avait plus couru sur la route depuis les Mondiaux de l’année passée.

Agée de 30 ans, van der Breggen complète un palmarès qui compte notamment les titres olympique (2016) et mondial (2018) de la course en ligne.