Le cycliste français Julian Alaphilippe a remporté pour la deuxième fois d’affilée le titre de champion du monde sur la course en ligne des Mondiaux, historique ! Le Français s’est confié après sa victoire.

« L’an dernier c’était déjà vraiment un rêve pour moi. Cela a été très difficile, mais à la fin, c’était une grande émotion. Je suis arrivé détendu mais avec beaucoup de motivation, j’avais l’envie de bien faire. Je savais que les jambes étaient bonnes j’ai bien travaillé ces dernières semaines. Le parcours nous convenait bien. J’ai fait la sélection dans le final. J’ai dit à Florian (Sénéchal): ‘économise-toi le plus possible, je vais voir ce qui se passe en essayant de créer du mouvement’ », a-t-il expliqué avant de revenir sur sa victoire.

« Je n’imaginais pas faire un tour et demi tout seul. Ce n’était pas prévu. Je ne pensais pas que j’étais capable de tenir jusqu’au bout. Je me suis fait vraiment violence, je pensais à mon petit Nino dans le final. Je n’ai pas de mots ! Beaucoup de supporters étaient pour la Belgique et Wout van Aert dans le dernier tour, ils me demandaient de ralentir et ils n’avaient pas des mots très sympas, je les remercie, ça m’a donné encore plus envie d’appuyer fort sur les pédales. »