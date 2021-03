16e de l’édition 2021 de Milan – Sanremo, Julian Alaphlippe évoque sa course et ce mauvais résultat alors qu’il était parmi les favoris du jour. Malgré tout, il n’a aucun regrets.

« Je ne suis pas déçu, car j’ai fait tout ce qui était possible. Je suis resté concentré, toujours bien placé dans le peloton grâce à mes coéquipiers. Ils méritent un grand bravo. J’ai fait de mon mieux, j’ai attaqué sur le Poggio mais ça n’a pas marché. Je suis content de ma campagne d’Italie avec cette belle victoire d’étape à Tirreno-Adriatico, et je me concentre maintenant sur les classiques belges. J’ai hâte de récupérer pour ma prochaine course, A travers la Flandre, à la fin du mois (31 mars). »