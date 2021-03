Favoris au départ, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel ou encore Wout van Aert ont trouvé à qui parler. En effet, c’est le Belge de l’équipe Trek, Jasper Stuyven qui a remporté l’édition 2021 de Milan – Sanremo.

Sur les routes italiennes, c’est le Belge qui s’est montré le plus malin et le plus rapide, alors que la concurrence était particulièrement forte cette année. Mais Jasper Stuyven n’a pas tremblé en tentant et prenant sa chance à 2,5 kilomètres de l’arrivée, au terme de la course la plus longue de la saison avec 299 kilomètres. Deuxième en 2018, l’Australien Caleb Ewan décroche une fois de plus cette place, juste devant Wout van Aert. Peter Sagan obtient la quatrième place devant un autre favori du jour, le Néerlandais Mathieu van der Poel. Champion du monde en titre, le Français Julian Alaphilippe a tenté le tout pour le tout mais termine finalement 16e du classement.

Agé de 28 ans, Stuyven remporte aujourd’hui la plus grosse course de sa carrière considérée comme un « monument » dans le monde du cyclisme. Il a résisté aux autres concurrents dans les derniers mètres et vient donc étoffer son palmarès et inscrire son nom au mythique Milan – Sanremo. Il succède donc à son compatriote Wout van Aert vainqueur en 2020.

Le classement de Milan – Sanremo 2021 :

1. Jasper Stuyven (BEL/Trek), les 299 km en 6 h 38:06.

2. Caleb Ewan (AUS/LOT) m.t.

3. Wout van Aert (BE/JUM) m.t.

4. Peter Sagan (SVK/BOR) m.t.

5. Mathieu van der Poel (NED/ALP) m.t.

6. Michael Matthews (AUS/BIK) m.t.

7. Alex Aranburu (ESP/AST) m.t.

8. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) m.t.

9. Soeren Kragh Andersen (DEN/DSM) m.t.

10. Anthony Turgis (FRA/TDE) m.t.

11. Matej Mohoric (SLO/BAH) m.t.

12. Matteo Trentin (ITA/UAE) m.t.

13. Greg Van Avermaet (BEL/AG2) m.t.