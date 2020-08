Quel final en Espagne sur la course en ligne entre Jesus Herrada et Luis Leon Sanchez ! Le coureur d'Astana a repris son compatriote dans le dernier kilomètre pour s'offrir son premier titre à 36 ans. Herrada a déraillé dans les 200 derniers mètres et a terminé à pied. #CEJaen20 pic.twitter.com/pdr9ouuSDh