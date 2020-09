La 10e étape du Tour de France 2020 n’est pas banale puisqu’elle fait le “pont” entre deux îles !

“Deux îles reliées par une étape du Tour, voilà déjà un menu inédit pour le peloton, exposé au risque de ne pas arriver en un seul morceau à Saint-Martin-de-Ré. Cette véritable « échappée maritime » sera marquée par les édifices Vauban de Royan, Rochefort ou La Rochelle mais surtout par un itinéraire en grande majorité côtier et par une traversée des marais tout aussi propice aux bordures”, nous explique Christian Prudhomme pour définir cette étape atypique.

Côté sport, il s’agira d’une course complètement plate et donc immanquablement promise aux sprinteurs. On devrait donc avoir le temps d’admirer le paysage…

Départ à 13h45. Etape à suivre en direct sur Sport.fr !