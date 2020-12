La formation allemande Sunweb, nouvelle équipe du Français Romain Bardet, va passer sous pavillon néerlandais avec l’arrivée d’un nouveau sponsor, DSM.

Al’occasion de la présentation de l’effectif 2021, le Team Sunweb a officialisé son nom. La formation cycliste s’appellera « Team DSM » la saison prochaine. Entreprise néerlandaise spécialisée dans le domaine de la nutrition, de la santé et des matériaux, DSM devient le nouveau sponsor principal de l’équipe, qui évolue dans le World Tour depuis 2017 et sous licence allemande. Ce changement de nom s’accompagne d’un changement de couleurs : noir et blanc jusqu’à maintenant, le maillot devient noir et bleu à compter de 2021.

Les coureurs pédaleront également sur un nouveau vélo, puisque le fabricant Scott remplace Cervélo. La Britannique Cherie Pridham a été nommée au poste de directeur sportif de la formation Israel Start-Up Nation, la nouvelle équipe de Chris Froome. Elle devient ainsi la première femme directrice sportive d’une formation WorldTour. Cherie Pridham, 49 ans, a été coureuse professionnelle pendant 15 ans. Elle avait déjà été à la tête de l’équipe Raleigh. L’équipe comptera dix directeurs sportifs au total. Parmi ceux-ci, Dror Pekatch devient le premier Israélien directeur sportif d’une formation WorldTour.