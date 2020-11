L’équipe Gazprom, qui évolue au niveau Continental Pro (2e division), a recruté le Tchèque Roman Kreuziger, 34 ans.

Kreuziger a remporté l’Amstel Gold Race en 2013, le Tour de Romandie en 2009 et le Tour de Suisse en 2008. Le Tchèque cherchait un nouveau contrat, l’équipe NTT étant menacée par le retrait de son parraineur principal en fin d’année. Le Danois Michael Valgren avait déjà quitté l’équipe pour rejoindre Education First et le Norvégien Edvald Boasson Hagen s’était engagé chez Total Direct Energie.