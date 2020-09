Le Danois Soren Kragh Andersen a remporté ce vendredi la 19ème étape du Tour de France. Il s’était déjà illustré cette année avec une victoire lors de la 14ème étape à Bordeaux.

Parti seul à l’attaque à 15 kilomètres de l’arrivée de cette 19ème étape du Tour de France, le coureur danois Soren Kragh Andersen s’est offert aujourd’hui sa deuxième victoire personnelle. Il devance de plus de 50 secondes le groupe de sprinteur composé de Luka Mezgec, Jasper Stuyven, Sam Bennett, Matteo Trentin et Peter Sagan. Emmené par le maillot jaune Primož Roglič, le peloton termine sans forcer avec 7 minutes et 30 secondes de retard sur le Danois.

Après une étape de plat ce vendredi, les coureurs s’élanceront demain pour un contre-la-montre de 36,2 km entre Lure et La Planche des Belles Filles.