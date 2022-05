Champion du monde en titre de cyclisme, Julian Alaphilippe n’est pas du tout assuré de prendre part au prochain Tour de France. Manager de l’équipe Quick-Step, Patrick Lefevere espère voir sa star sur les routes de France dans quelques mois mais aujourd’hui rien est fait.

Dans sa chronique hebdomadaire au journal belge « Het Nieuwsblad », le dirigeant flamand indique que « dans le scénario le plus optimiste, Julian remontera sur son vélo à la mi-mai. Il lui restera alors six semaines avant le départ du Tour. Pour qu’il puisse participer au Tour, il faudra que sa convalescence se déroule de façon parfaite. Pour qu’il puisse participer au Tour, il faudra que sa convalescence se déroule de façon parfaite. » A précisé le manager de l’équipe du Français, champion du monde en titre. Rappelons que Julian Alaphilippe a été victime d’une grosse chute le 24 avril dernier lors de Liège-Bastogne-Liège, avant d’être hospitalisé. Le tricolore souffrant notamment d’un hémopneumothorax et de multiples fractures. Aujourd’hui, sa présence pour le prochain Tour de France s’avère être un véritable contre-la-montre.