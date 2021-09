Dimanche soir, Julian Alaphilippe est devenu le premier français de l’histoire à conserver son titre de champion du monde de cyclisme sur route après sa victoire en Belgique du côté de Louvain.

Justement le double champion du monde tricolore est revenu sur cette victoire et s’est confié dans un entretien pour l »Equipe. » Il a encore beaucoup de mal à réaliser cette performance XXL. « Est-ce la plus grande victoire de votre carrière ? Oui, quand même, a poursuivi le Français dans un long entretien. Beaucoup de mes victoires m’ont apporté beaucoup d’émotions, que ce soit sur le Tour, au Mondial, sur les classiques, ça a souvent une saveur particulière parce que j’y mets la manière et c’est important pour moi, mais celle-ci c’est quand même une des plus belles, si ce n’est la plus belle. En Belgique, pays du vélo, avec l’ambiance… Le parcours, je n’étais pas ultra favori, c’était encore une source de motivation supplémentaire pour moi. Mais je n’ai pas encore vraiment réalisé. » A conclut le leader de cette Equipe de France.