Avant de disputer le tour de Lombardie, Julian Alaphilippe fait le bilan de saison avec, en prime un nouveau titre de champion du monde.

« Je suis très content. Déjà porter le maillot toute l’année c’était quelque chose à part. Il y a de belles victoires, des moments plus durs. C’est une année particulière que je n’oublierai jamais et qui a marqué ma carrière. J’ai peiné à remettre en route après le Tour de Provence et j’ai galéré jusqu’aux classiques. Le Tour de France avait très bien commencé mais j’ai eu du mal à le terminer. C’est des petits moments où j’aurai aimé que ça se passe autrement. » A expliqué le Français en conférence de presse.