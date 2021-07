Loana Lecomte, sixième de l’épreuve de VTT aux JO de Tokyo, a donné ses premiers mots à France TV.

« Ce n’est pas vraiment une déception, j’ai tout donné, j’ai fait avec la forme du jour. On espérait une médaille mais c’est mes premiers jeux Olympiques, je suis déjà heureuse d’être là, d’avoir participé, je n’ai aucun regret, je ne pouvais pas faire mieux aujourd’hui. J’ai eu du mal à mettre dedans au niveau physique, il m’a fallu un tour et demi pour trouver des sensations et de l’énergie. J’avais dominé les quatre manches de Coupe du monde, mais avec mon jeune âge (21 ans ndlr), j’ai peut-être un peu utilisé d’énergie avec le stress d’être là, mais je n’ai pas d’excuses », a indiqué la Française.