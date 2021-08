L’Américaine Jennifer Valente a remporté la dernière épreuve de cyclisme sur piste de l’omnium, ce dimanche aux Jeux Olympiques de Tokyo, tandis que la Française Clara Copponi termine elle 8e.

Après ses chutes sur le scratch et la course tempo, Clara Capponi n’a pas réussi à rattraper son retard sur la course aux points. Elle se classe donc 8e de cette dernière course avec 85 points, bien derrière la vainqueure du jour, l’Américaine Jennifer Valente qui a remporté la médaille d’or (118 points), devant la Japonaise Yumi Kajihara (110 points) et la Danoise Amalie Dideriksen (100 points).