Médaille d’or pour l’Equipe d’Italie de cyclisme sur piste ce mercredi midi après sa victoire sur le Danemark en poursuite par équipes.

Favorite de cette épreuve, l’Italie a remporté la plus belle des médailles sur la poursuite ce mercredi et avec un record du monde à la clef face à l’équipe danoise. Parti en retard au début de la course, l’Italie a été porté par sa star Filippo Ganna qui a grappillé du temps sur ses adversaires avant de finir en boulet de canon et établir un record du monde sur 4 km en 3 min 42 sec. Derrière Ganna, ses partenaires ont parfaitement suivi le rythme et permettent à l’Italie de remporter l’or. L’Australie a pris la médaille de bronze en battant la Nouvelle-Zélande en match de classement.