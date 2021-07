L’Autrichienne de 30 ans, Anna Kiesenhofer, a créé la surprise dimanche en décrochant l’or olympique du cyclisme sur route.

Ancienne triathlète, qui a dû arrêter la course en 2014 à pied en raison d’une blessure, Kiesenhofer avait un palmarès modeste. Elle avait été sacrée championne d’Autriche sur route en 2019, et double championne en contre-la-montre (2019 et 2020). Et une seule victoire internationale à ce jour, une étape de prestige du Tour de l’Ardèche, remportée sur le Mont Ventoux en 2016.

Van Vleuten, médaillée d’argent à 38 ans, s’est vengée de ses Jeux à Rio. En 2016, alors qu’elle était en tête et filait vers la médaille d’or Van Vleuten a été victime d’une terrifiante chute dans la dernière descente, à 10 km de l’arrivée. Restée inconsciente un moment, elle avait été victime d’une commotion cérébrale et de fractures de trois vertèbres, et les secours avaient même craint pour sa vie.

Juliette Labous, unique Française engagée, a craqué en toute fin de course.