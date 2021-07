Annemiek van Vleuten a remporté le titre olympique sur le contre-la-montre féminin dans les épreuves de cyclisme.

La Néerlandaise déjà médaillée d’argent dimanche sur la course en ligne est devenue mercredi championne olympique du contre-la-montre sur le circuit du Mont Fuji, à 120 km de Tokyo. Elle s’impose en 30 min 13 sec 49/100 et décroche le titre olympique devant la Suissesse Marlen Reusser (à 56 sec 47/100) et sa compatriote Anna van der Breggen (à 1 min 01 sec 63/100). Notons que la Française Juliette Labous prend la neuvième place.