Pas de médaille pour le BMX français cette nuit à Tokyo. Sylvain André, Joris Daudet, Romain Mahieu chez les hommes et Axelle Etienne ont échoué.

Aucun des trois Français en lice en finale duBMX course n’a décroché de médaille. Sylvain André et Romain Mahieu finissent respectivement 4e et 6e de la course, alors que Joris Daudet a chuté dans le dernier virage alors qu’il était à la lutte pour la médaille de bronze. Chez les garçons, l a médaille d’or est revenu au Néerlandais Niek Kimmann, l’argent au Britannique Kye Whyte et le bronze au Colombien Carlos Alberto Ramirez/ Côté féminine, Axelle Etienne ne fait pas mieux puisqu’elle termine avant-dernière de sa finale. Le titre pour la Britannique Bethany Shriever.

😌Énorme désillusion pour le BMX français🇫🇷



Les trois Français terminent 4e, 6e et 8e de la finale tant attendue. Niek Kimmann remporte l’or olympique devant Kye Whyte et Carlos Alberto Ramirez #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH pic.twitter.com/9cQ7BBwpTk — France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021