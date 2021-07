Qualification pour les demi-finales de la course de BMX ce jeudi matin pour Axelle Etienne. De son côté Manon Valentino s’arrête-là.

Après les qualifications de Sylvain André, Joris Daudet et Romain Mahieu chez les garçons, côté féminin aussi, la journée a pratiquement été parfaite avec la belle qualification d’Axelle Etienne. Cette dernière a terminé trois fois en troisième position de sa série. En revanche, journée plus difficile pour Manon Valentino qui s’arrête en quart de finale et ne verra pas la suite de la compétition. Les demies sont programmés ce vendredi.