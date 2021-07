Connor Fields a quitté ce samedi le service de soins intensifs où il avait été admis la veille pour une hémorragie cérébrale à la suite d’une lourde chute durant la course olympique, a assuré la Fédération américaine de cyclisme.

Fields, champion olympique en 2016, avait chuté dans un virage lors de la dernière course des demi-finales. Il avait de suite été évacué vers l’hôpital. « Les médecins ont indiqué que Fields avait eu une hémorragie cérébrale sur le site (olympique). Après une nuit à l’hôpital, ils ont heureusement déclaré qu’aucun autre saignement ne s’était produit et qu’aucune blessure nouvelle n’avait été détectée », a précisé US Cycling dans un communiqué.