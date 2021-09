Les Mondiaux de cyclisme sur route 2025 auront lieu au Rwanda pour la première fois de l’histoire comme l’a annoncé l’UCI ce vendredi.

Ce soir, l’Union cycliste internationale a officialiséla tenue des championnats du monde sur route en 2025 au Rwanda, une première pour le continent africain. « Nous avons 54 fédérations en Afrique, il était temps de récompenser l’Afrique pour son investissement dans le vélo. Le Rwanda a pu satisfaire l’ensemble des critères qui étaient organisationnels, financiers et bien sûr sportifs. On sait la passion qu’il y a au Rwanda pour le vélo. Il y a eu une vraie unanimité du comité directeur pour soutenir cette candidature de Kigali, sur un circuit qui sera exigeant, pas loin de 5000 mètres de dénivelé sur la course », a ajouté le président de l’UCI David Lappartient.