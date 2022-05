Dix ans après son premier succès sur le Giro d’Italie, Thomas de Gendt récidive en concluant le sprint d’une longue journée dans la peau d’un échappé. Le Belge est parvenu à s’imposer devant de sacrés cadors. Présent dans l’échappée du jour, Guillaume Martin reprend trois minutes sur les favoris et prend place au pied du podium.

La huitième étape du Giro d’Italia nous a offert du spectacle avec une échappée de gala. Vingt coureurs dont Mathieu van der Poel, Guillaume Martin ou encore Thomas de Gendt se sont lancés dans une folle aventure. A 40 kilomètres de l’arrivée, le leader de la team Alpecin a tenté de filer en douce mais s’est rapidement fait rattrapé par ses compagnons avant que la Lotto Soudal, présent à 3, ne trompent tout le monde. Dans un groupe à 4, Thomas de Gendt est parvenu à tirer son épingle du jeu en résistant aux sprinteurs présents dans l’échappée. Le Belge remporte un succès au panache, 10 ans après son dernier succès en Italie sur les pentes du Stelvio. En méforme, il signe sa première victoire de la saison. Il devance Davide Gabburo et Jorge Arcas sur la ligne.

Classement de la 8ème étape du Tour d’Italie

Le top 10 de cette huitième étape du Tour d'Italie, qui a permis d'assister à une très belle bataille. Biniam Girmay vient chercher la cinquième place, qui va lui permettre de prendre des points pour le maillot cyclamen. Guillaume Martin est 9e. #Giro pic.twitter.com/LPgbcOR9s9 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 14, 2022

Engagé dans cette folle échappée, Guillaume Martin réalise la second bonne opération du jour. Dans la course au classement général, le Français reprend trois minutes à ses concurrents directs et se replace en 4ème position, au pied du podium à 1 minute et 6 secondes de Juan Pedro Lopez, maillot rose. Romain Bardet (11ème, 2min 06s) sort du top 10 après le numéro du leader de la Cofidis.

Classement général provisoire