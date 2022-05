Alberto Dainese a remporté à la surprise générale la 11e étape de ce Giro 2022 ce mercredi soir en s’imposant au sprint devant le coureur colombien Fernando Gaviria.

Dans cette étape, le Français Arnaud Démare a pris la quatrième place mais il a montré sa déception après cette étape et regrette de ne pas savoir s’être montré un peu plus patient, lui qui a déjà remporté deux étapes depuis le début de ce Giro. « J’ai manqué de patience. Je lance assez tôt et je me fais déborder. Les autres profitent de l’aspiration. Je pensais la ligne plus proche qu’elle ne l’était. Le maillot cyclamen est bien là mais je visais la victoire aujourd’hui. » A estimé le leader de la Groupama FDJ.