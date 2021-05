Le Colombien Egan Bernal s’est adjugé la 16e étape de ce Giro 2021 ce lundi juste devant le coureur français Romain Bardet. Il garde du même coup la place de leader du classement général.

Membre de l’équipe INEOS Grenadier, Bernal s’est montré le plus rapide à l’arrivée à Cortina d’Ampezzo dans les Dolomites italiennes. Bernal a réalisé une très bonne course sous une forte pluie qui a notamment été à l’origine de nombreuses chutes. Une étape raccourcie même à 153 km à cause des mauvaises conditions météo. Le Colombien devance le Français Romain Bardet qui est revenu sur la fin sur le local de l’étape, Damiano Caruso qui prend au final la troisième place. L’Italien Giulio Ciccone s’est classé quatrième de l’étape, à 1 min 18 sec, devant Carthy et le Portugais Joao Almeida. Une très belle opération pour le Colombien d’INEOS qui reste leader du classement général juste devant Damiano Caruso et Hugh Carthly. Romain Bardet pointe à la septième place.

Classement étape 16 :

1. Egan Bernal (COL/Ineos), les 153 km en 4 h 22:41.

2. Romain Bardet (FRA/DSM) à 27.

3. Damiano Caruso (ITA/BAH) 27.

4. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 1:18.

5. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1:19.

6. Joao Almeida (POR/DEC) 1:21.

7. Aleksandr Vlasov (RUS/AST) 2:11.

8. Gorka Izagirre (ESP/AST) 2:31.

9. Davide Formolo (ITA/UAE) 2:33.

10. Tobias Foss (NOR/JUM) 2:33.

11. Simon Yates (GBR/BIK) 2:37.