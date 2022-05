Engagé dans une échappée de 22 coureurs, Stefano Oldani a surpris tout le monde en attaquant à dans l’avant dernière ascension du jour. Accompagné par 2 compères, l’Italien de la formation Alpecin-Fenyx s’est montré plus véloce pour l’emporter au sprint. Il s’offre un premier succès en professionnel sur les routes du Giro d’Italia. Présent à l’avant, Wilco Kelderman revient à trois minutes du maillot rose.

Douzième étape destinée aux baroudeurs, les bookmakers ne s’étaient pas trompés. Après une longue bataille de plus de 90 kilomètres, une échappée de 22 coureurs (Matthieu van der Poel, Vendrame, Buitrago, Kelderman, Cort Nielsen, Mollema, Sobrero, Ballerini, Schwarzmann, Taaramäe, Rota, Eenkhoorn, Albanese, Conti, Leemreize, Denz, L.Hamilton, Consonni, Oldani, Riesebeek, Sutterlin, Barta) est parvenue à se construire puis à prendre de nombreuses minutes sur le peloton. Concentrés sur le Belge, premier vainqueur sur les routes du Giro d’Italia désigné comme l’homme à abattre, la dynamique a profité à l’un de ses coéquipiers. Présent à trois dans l’échappée, Stefano Oldani s’est joué de ses compagnons de route en profitant de la supériorité numérique de la team Alpecin-Fenyx pour partir à l’avant à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. L’Italien est rejoint par Rota et Leemreize. Une belle entente leur permet de prendre le large puis de finir au sprint. Plus rapide, Stefano Oldani s’offre un premier bouquet en professionnel ainsi qu’un deuxième succès à sa formation sur cette édition 2022 du Tour d’Italie.

Classement de la 12ème étape du Giro d’Italia

Présent dans l’échappée du jour, Wilco Kelderman reprend 8 minutes sur le peloton et est désormais à moins de 3 minutes du maillot rose. Distancé dans la montée du Blockaus malgré son statut de leader chez la Bora-Hansgrohe, le Néerlandais (13ème) revient dans la course au général. Sa formation peut se targuer d’avoir trois hommes bien placés pour le top 10 avec Jai Hindley et Emanuel Buchmann.