Le Britannique Chris Froome a estimé avoir encore “plusieurs années de cyclisme” devant lui, lors d’une interview publiée ce mardi dans la Gazzetta dello Sport.

“Si je ne pensais pas pouvoir revenir à 100% après la blessure de 2019 (plusieurs fractures lors d’une chute sur le Dauphiné), je ne me serais jamais remis en jeu dans un projet de long terme“, a déclaré le quadruple vainqueur du Tour de France, âgé de 35 ans. Le cycliste a aussi assuré comprendre la décision de son équipe actuelle de ne pas l’avoir retenu pour disputer la Grande Boucle. “Je suis le premier à reconnaître que je n’étais pas encore au niveau où j’aurais dû être“. En revanche, Froome ne compte pas passer à compter du Tirreno-Adriatico, course de 8 étapes disputée jusqu’au 14 septembre. “La priorité sera de travailler pour Geraint Thomas (son équipier d’Ineos), qui peut avoir une chance de gagner“. “Si j’y parviens, cela me donnera de l’élan pour bien débuter l’année prochaine. Ce sera à coup sûr un défi très différent, mais vraiment très motivant, parce que j’ai le sentiment d’avoir encore plusieurs années de cyclisme devant moi” a conclu Chris Froome qui rejoindra la saison prochaine l’équipe Israël Start-Up Nation.