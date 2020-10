Julian Alaphilippe s’est imposé sur la Flèche Brabançonne. Le champion du monde s’est donc rattrapé après sa course ratée sur Liège-Bastogne-Liège.

“Je n’étais pas venu sur la Flèche Brabançonne avec un esprit de revanche à cause de ce qui s’est passé à Liège. Dimanche l’erreur venait de moi et de moi seul. Aujourd’hui, je voulais seulement prendre du plaisir et courir sans pression. Cette victoire n’a pas plus de valeur après l’incident de Liège, dans le final j’ai seulement pensé à me concentrer pour faire un bon sprint. J’ai laissé encore un peu de suspens sur la ligne, ce qui est bien pour le spectacle mais j’ai quand même pu lever les bras. Cette fois pour la victoire”, a indiqué Julian Alaphilippe juste après la course.