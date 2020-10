Diminué par une blessure au dos, le vainqueur du Tour de France 2019, Egan Bernal, aurait décidé de mettre un terme à sa saison. Le Colombien ne devrait donc pas disputer la Vuelta cette année.

Après une année 2019 étincelante, ponctuée par un sacre au Tour de France, le Colombien Egan Bernal aura connu une saison 2020 bien plus compliquée. Malgré une victoire sur la Route d’Occitanie début août, la star de chez Ineos va ensuite jouer les seconds rôles à cause du blessure au dos contractée lors du Critérium du Dauphiné. Il sera même contraint à l’abandon lors de la 17ème étape du Tour de France, toujours à cause de ce mal de dos invivable.

D’après les informations de Cyclingnews, Egan Bernal aurait finalement décidé de mettre prématurément un terme à sa saison. L’objectif sera évidemment de revenir en pleine forme dès 2021. Le Colombien ne participera donc pas à la Vuelta où Ineos pourrait être menée par Chris Froome et Richard Carapaz.