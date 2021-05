Dans une interview au magazine Zadig, Emmanuel Macron a évoqué son attachement pour le Tour de France.

« La plus belle métaphore de cette histoire, c’est le Tour de France cycliste. Une géographie sensible, celle des exploits insensés, des victoires dans les Alpes, des contre-la-montre endiablés, des drames du mont Ventoux. J’y vais à chaque fois (depuis qu’il est président): j’adore », a indiqué Emmanuel Macron. Avant de poursuivre : « Je vis ces moments comme spectateur, pas comme président, même si je remets le maillot jaune à un coureur. Il faut toujours être vigilant: ne pas voler les moments sportifs. Certains sont contents de me voir, d’autres n’en ont aucune envie! » Et de terminer : « Je trouve que le directeur du Tour, Christian Prudhomme, exerce l’un des plus beaux métiers qui soient: tout le monde le drague! »