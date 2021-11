Elia Viviani a signé un contrat en faveur de l’équipe d’Ineos-Grenadiers et quitte la formation Cofidis.

Le sprinteur italien Elia Viviani vient de rejoindre l’équipe britannique d’Ineos-Grenadiers comme l’a annoncé ce lundi l’équipe dans un communiqué. Un joli coup pour le transalpin qui ne cache pas sa joie au moment de réagir à cette nouvelle. « Dès le moment où j’ai quitté l’équipe, j’avais dans la tête qu’un jour je reviendrais. Je n’ai jamais perdu contact avec l’équipe – avec Dave (Brailsford), Rod (Ellingworth), et avec les coureurs et entraîneurs italiens. L’année prochaine, l’objectif est de gagner autant de courses que possible car c’est le travail d’un sprinteur. Mais je peux aussi transmettre mon expérience », a indiqué l’Italien, vainqueur d’étapes sur les trois grands tours.